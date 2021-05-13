«Ливерпуль» переиграл «Манчестер Юнайтед» в АПЛ

«Ливерпуль» переиграл «Манчестер Юнайтед» в перенесенном матче 34-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу подопечных Юргена Клоппа.

Счет в матче был открыт на 10-й минуте, отличился португальский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш. Счет в поединке на 34-й минуте сравнял Диогу Жота, а вперед «Ливерпуль» вышел на 45+3 минуте благодаря голу Роберто Фирмино.

На второй минуте второго тайма Фирмино оформил дубль. «Манчестер Юнайтед» смог отыграть один мяч на 68-й минуте, точный удар нанес Маркус Рэшфорд. Финальную точку в матче поставил Мохамед Салах на 90-й минуте.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

«Манчестер Юнайтед» продолжает занимать вторую позицию в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе 70 очков. «Ливерпуль» оказался пятой строчке, набрав на десять очков меньше.

Ранее сообщалось, что фанаты английского »Манчестер Юнайтед» протестуют против руководства клуба возле стадиона «Олд Траффорд».

Чемпионат Англии. 34-й тур

«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» — 2:4

Голы: 1:0 — Фернандеш, 10; 1:1 — Жота, 34; 1:2 — Фирмино, 45+3; 1:3 — Фирмино, 47; 2:3 — Рэшфорд, 68; 2:4 — Салах, 90.