Турнир памяти Абдулманапа Нурмагомедова может пройти в августе

Турнир памяти Абдулманапа Нурмагомедова, отца экс-бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, может пройти в августе, передает ТАСС.

«Мы хотим турнир памяти Абдулманапа Нурмагомедова перенести на август. И сейчас с командой Хабиба работаем над интересным анонсом», — сказал президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев.

Напомним, Абдулманап Нурмагомедов умер 3 июля 2020 года. Ему было 57 лет. Специалист был госпитализирован в Дагестане, однако затем ему стало хуже, его перевезли в Москву. Изначально сообщалось, что Нурмагомедову-старшему диагностировали пневмонию, потом СМИ проинформировали, что его тест на коронавирус дал положительный результат.

Хабиб завершил профессиональную карьеру после победы над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254. В профессиональной карьере Нурмагомедов-младший одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения. В UFC он дебютировал в 2012 году. Его рекорд в промоушене — 13-0.

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров предложил бывшему чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибу Нурмагомедову любой гонорар за поединок с представителями бойцовского клуба «Ахмат».