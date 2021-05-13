Наставник сборной России подвел итоги матча с Финляндией

Наставник сборной России по хоккею Валерий Брагин подвел итоги матча против Финляндии, который состоялся в рамках Еврохоккейтура, передает »Чемпионат.com».

Россияне уступили со счетом 1:4.

«Первый период неважно сыграли. Второй период был намного лучше, но не смогли забить. В третьем периоде сравняли счет, но необязательные голы привели к поражению», — сказал Брагин.

Напомним, что Чешские игры являются последним этапом подготовки к чемпионату мира, который пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня.

Изначально турнир должны были провести два города — Рига и Минск, однако из Белоруссии перенесли матчи из-за политической ситуации в стране, которая возникла из-за президентских выборов, которые прошли в августе 2020 года.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Ранее сборная России уступила Финляндии в матче чешского этапа Еврохоккейтура.