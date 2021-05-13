Марку Силва заинтересован в работе тренером «Спартака»

Бывший главный тренер ливерпульского «Эвертона» Марку Силва заинтересован в работе главным тренером московского «Спартака». Об этом сообщает Sport24.

По словам агента Карлуша Гонсалвеша, столичный клуб привлекает его клиента в качестве потенциального места работы.

«Марко нравится работа главным тренером в России, и, безусловно, «Спартак» — отличный клуб», — сказал Гонсалвеш.

Напомним, что Силва работал в лиссабонском «Спортинге», «Олимпиакосе», «Халл Сити», «Уотфорде» и «Эвертоне».

В турнирной таблице чемпионата России подопечные Доменико Тедеско занимают второе место, набрав 56 очков. В заключительном туре красно-белые сыграют на выезде с грозненским «Ахматом». Встреча состоится 16 мая. Стартовый свисток прозвучит в 14.00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что «Спартак» не станет распродавать лидеров в межсезонье.