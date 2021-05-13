«Спартак» готов продать Ларссона за €15 млн

Московский «Спартак» оценивает нападающего сборной Швеции Джордана Ларссона в €15 млн. Об этом сообщает портал Aftonbladet.

По словам агента футболиста Михаэля Янсена, к услугам его клиента проявляют интерес клубы из топ-5 лиг.

«В данный момент Ларссон сосредоточен на концовке сезона Российской премьер-лиги (РПЛ). Он надеется попасть в Лигу чемпионов и сыграть за национальную сборную на предстоящем чемпионате Европы», — заявил Янсен.

Напомним, что действующее трудовое соглашение Ларссона со «Спартаком» рассчитано до 2023 года. В нынешнем розыгрыше чемпионата России швед провел 28 матчей, в которых забил 15 мячей и отдал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер ливерпульского «Эвертона» Марку Силва заинтересован в работе главным тренером московского «Спартака».