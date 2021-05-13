Новому тренеру «Спартака» поставлена задача выиграть РПЛ в год столетия

Новому тренеру «Спартака» поставлена задача выиграть Российскую премьер-лигу (РПЛ) в год столетия клуба. Об этом сообщает «СЭ».

По информации источника, с наибольшей вероятностью возглавит красно-белых в юбилейный год португальский специалист Руй Витория.

Напомним, что Руй Витория тренировал «Бенфику» в период с 2015 по 2019 год. За это время он выигрывал с клубом чемпионат и Суперкубок Португалии. Последним клубом специалиста был «Ан-Наср» из Саудовской Аравии, который специалист покинул в декабре 2020 года.

В турнирной таблице чемпионата России подопечные Доменико Тедеско занимают второе место, набрав 56 очков. В заключительном туре красно-белые сыграют на выезде с грозненским «Ахматом». Встреча состоится 16 мая. Стартовый свисток прозвучит в 14.00 по московскому времени.

Ранее генеральный директор московского «Локомотива» Владимир Леонченко заявил, что новости о будущем главного тренера команды Марко Николича стоит ожидать после 16 мая.