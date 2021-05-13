Макдэвид первым после Лемье сделал 70 передач за 55 матчей регулярного сезона

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид стал вторым игроком за последние 25 лет в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), которому удалось отдать 70 и более передач за 55 матчей регулярного чемпионата.

В матче против «Монреаль Канадиенс» (4:3 ОТ) нападающий сделал 70-ю и 71-ю голевую передачу в нынешнем сезоне. Ранее это удавалось форварду «Питтсбург Пингвинз» Марио Лемье в сезоне-1995/96 — 70 передач за 50 игр.

Всего в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ Макдэвид набрал 104 (33+71) очка.

Канадец был выбран на драфте-2015 под общим первым номером. Нападающий является двукратным обладателем «Арт Росс Трофи» (2017, 2018) и «Тед Линдсей Эворд» (2017, 2018), а также обладателем «Харт Трофи» (2017).

В составе сборной Канады Макдэвид стал чемпионом мира 2016 года.

Ранее определились все участники плей-офф НХЛ. За Кубок Стэнли сразятся «Питтсбург», «Вашингтон Кэпиталз», «Бостон Брюинз», «Нью-Йорк Айлендерс», «Каролина Харрикейнз», «Флорида Пантерз», «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Нэшвилл Предаторз», «Вегас Голден Найтс», «Колорадо Эвеланш», «Миннесота Уайлд», «Сент-Луис Блюз», «Торонто Мэйпл Лифс», «Эдмонтон» и «Виннипег Джетс».