Гол и передача Зайцева помогли «Оттаве» обыграть «Торонто» в матче НХЛ
«Оттава Сенаторз» в овертайме обыграл «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в столице Канады, завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Никита Зайцев, Коннор Браун, Паркер Келли и Джош Норрис. У гостей шайбы забросили Джейк Маззин, Джон Таварес и Остон Мэттьюс.
Также Зайцев и его одноклубник Артем Анисимов отметились результативными передачами.
«Оттава» набрала 51 очко и завершила выступление в нынешнем сезоне. «Торонто» с 77 очками занял первое место в турнирной таблице Северного дивизиона. В заключительном матче регулярного чемпионата «кленовые листья» на выезде сыграют с «Виннипег Джетс».
В первом раунде Кубка Стэнли «Торонто» встретится с «Монреаль Канадиенс».
Ранее сообщалось, что «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Бостон Брюинз».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Оттава Сенаторз» (Оттава, Канада) — «Торонто Мэйпл Лифс» (Торонто, Канада) — 4:3 (1:0, 2:2, 0:1, 1:0)
1:0 — Зайцев (Пинто) — 18:51
1:1 — Маззин — 26:01 (5x4)
2:1 — Браун (Зайцев) — 29:07 (4x5)
3:1 — Келли (Бреннстрём, Анисимов) — 32:14
3:2 — Таварес (Нюландер, Маззин) — 36:29
3:3 — Мэттьюс — 57:20
4:3 — Норрис (Ткачук) — 60:09 (3x3)