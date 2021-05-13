Губернатор Самарской области раскритиковал поведение фанатов «Локомотива»
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров раскритиковал поведение болельщиков московского «Локомотива» во время финального матча Кубка России.
В первом тайме фанаты «железнодорожников» закидали пластиковыми бутылками вратаря соперника Ивана Ломаева.
«Крылья» сегодня задали игру, игра была комбинационная, интересная, но не повезло. Молодая команда, ну, что сделать. Уверен, у нее большое будущее. Конечно, нам нужно закрепиться в РПЛ в следующем сезоне.
Мне кажется, «Крылья» задали сегодня культуру игры, а наши болельщики — культуру боления. Мне кажется, ребята из «Локомотива» болели неприлично. Надеюсь, клуб с этим поработает», — сказал Азаров после игры.
Встреча между «Локомотивом» и «Крыльями Советов», прошедшая 12 мая в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 3:1 в пользу москвичей. В составе победителей отличились Франсуа Камано, Федор Смолов и Мурило. У проигравшей команды мяч забил Владислав Сарвели. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ранее фанаты «Локомотива» обвинили голкипера «Крыльев Советов» в провокациях.