Смолов эмоционально отреагировал на победу в Кубке России

Нападающий московского «Локомотива» Федор Смолов отреагировал на победу в Кубке России.

В финале турнира «железнодорожники» обыграли самарские «Крылья Советов». Встреча, прошедшая в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 3:1 в пользу москвичей. В составе победителей отличились Франсуа Камано, Смолов и Мурило. У проигравшей команды мяч забил Владислав Сарвели.

«Они не ставят на меня, но я [наказал] их», — написал Смолов в Instagram.

В нынешнем сезоне Смолов принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и отдал три результативные передачи.

11 мая форвард был включен в резервный список сборной России для подготовки к чемпионату Европы — 2020. В случае необходимости он может быть вызван в расположение национальной команды.

Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил отсутствие Смолова в составе национальной команды на Евро-2020. Специалист отметил, что футболист забил несколько хороших мячей после возобновления Российской премьер-лиги, однако в последних играх он выглядел не так ярко, как в начале.