«Арсенал» обыграл «Челси» в лондонском дерби

«Арсенал» переиграл «Челси» в лондонском дерби в матче 36-го тура чемпионата Англии.

Встреча, прошедшая на «Стэмфорд Бридж», завершилась со счетом 1:0 в пользу «канониров». В составе победителей на 16-й минуте отличился Эмиль Смит.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После 36 туров «Арсенал», набравший 55 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). В следующей игре команда на выезде сыграет с лондонским «Кристал Пэлас».

«Челси» с 64 баллами занимает четвертое место. Клуб прервал пятиматчевую серию без поражений в чемпионате страны. В 37-м туре «синие» примут «Лестер Сити».

Ранее сообщалось, что руководство лондонского «Челси» хочет продлить контракт с главным тренером Томасом Тухелем. В клубе довольны работой немецкого специалиста и готовы предложить ему новый двухлетний контракт с возможностью продления еще на один год. Сам тренер согласен подписать новое соглашение.

Англия. Премьер-лига. 36-й тур

«Челси» (Лондон) — «Арсенал» (Лондон) — 0:1

Голы: 0:1 — Смит, 16.