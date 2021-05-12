«Локомотив» и «Крылья» завершили первый тайм финала Кубка России вничью

Московский «Локомотив» и самарские »Крылья Советов» завершили вничью первый тайм финального матча Кубка России сезона-2020/21.

На 14-й минуте в составе «железнодорожников» отличился французский форвард Франсуа Камано. Он смог воспользоваться ошибкой Мехди Зеффана, неаккуратно скинувшего мяч голкиперу Ивану Ломаеву, и перебросить того.

Спустя восемь минут Владислав Сорвали сравнял счет, завершив позиционную атаку точным ударом в створ ворот Маринато Гильерме после перед Ивана Сергеева и Дениса Якубы.

Напомним, что «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Красно-зеленые восемь раз выигрывали национальный кубок, что является рекордом соревнований. Самарцы в 2004 году играли в финале, уступив грозненскому «Тереку» со счетом 1:0.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Марко Николича занимают третье место, имея в активе 53 очка. «Крылья Советов» обеспечили себе победу в Олимп — Футбольной национальной лиге (Олимп — ФНЛ), набрав 98 баллов.

Ранее сообщалось, что московский ЦСКА готов летом расстаться с тремя игроками.