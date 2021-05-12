Смолов забил седьмой мяч в 2021 году

Нападающий московского «Локомотива» Федор Смолов реализовал пенальти в финальном матче Кубка России против самарских «Крыльев Советов».

Этот гол стал для россиянина седьмым в текущем календарном году в 11 проведенных встречах.

Напомним, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов отказался взять Смолова на учебного-тренировочный сбор в Австрию, где национальная команда будет готовиться к предстоящему чемпионату Европы.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Красно-зеленые восемь раз выигрывали национальный кубок, что является рекордом соревнований. Самарцы в 2004 году играли в финале, уступив грозненскому «Тереку» со счетом 1:0.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Марко Николича занимают третье место, имея в активе 53 очка. «Крылья Советов» обеспечили себе победу в Олимп — Футбольной национальной лиге (Олимп — ФНЛ), набрав 98 баллов.

Ранее сообщалось, что московский ЦСКА готов летом расстаться с тремя игроками.