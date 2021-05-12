В Подмосковье обнаружено тело тренера по легкой атлетике Гноевого

В Подмосковье обнаружено тело тренера по легкой атлетике Бориса Гноевого, передает «Комсомольская правда».

Специалист умер в загородном доме.

«Мужчина скончался в загородном доме в деревне Осоргино. При первичном осмотре, каких-либо признаков насильственной смерти на теле мужчины обнаружено не было», — сообщили в правоохранительных органах.

Гноевому было 83 года. Среди его учениц была Надежда Олизаренко. Она стала победительницей Олимпиады 1980 года. Также под его началом занималась Марина Степанова. Она смогла стать трехкратной чемпионкой мира в беге на 400 метров с барьерами, а также выиграла континентальное первенство 1986 года.

Гноевой являлся заслуженным тренером СССР и был обладателем Ордена «Знак почета».

Ранее экс-игрок Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Владислав Егин умер в возрасте 32 лет из-за осложнений, связанных с перенесенным коронавирусом.