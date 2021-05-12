Экс-игрок «Спартака» верит в победу «Крыльев Советов» в финале КР

Экс-игрок московского «Спартака» Максим Калиниченко поделился ожиданиями от финального матча Кубка России между самарскими «Крыльями Советов» и московским «Локомотивом», передает Vseprosport.ru.

«Крыльям» в этом матче терять нечего, они будут играть, как в последний раз. Поэтому я в этой паре предпочтение отдаю самарской команде», — сказал Калиниченко.

Напомним, финальный матч пройдет 12 мая в Нижнем Новгороде. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20.00 по московскому времени. Красно-зеленые восемь раз выигрывали национальный Кубок, что является рекордом соревнований. Самарцы в 2004 году играли в финале, уступив грозненскому «Тереку» со счетом 1:0.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Марко Николича занимают третье место, имея в активе 53 очка. «Крылья Советов» обеспечили себе победу в Олимп — Футбольной национальной лиге (Олимп — ФНЛ), набрав 98 баллов.

Ранее бывший генеральный директор московского «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями от финала Кубка России.