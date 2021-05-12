Аршавин назвал причину расставания с Казьминой

Экс-игрок петербургского «Зенита» Андрей Аршавин назвал причину расставания со своей бывшей женой Алисой Казьминой.

«История обмана очень длинная, шантаж с обманом и так далее. Но апогеем стала сумма в один миллион, которую она, на мой взгляд, обманным путем забрала. €1 млн наличными», — сказал Аршавин в шоу «50 вопросов. Спорт».

Напомним, Аршавин и Казьмина поженились в 2016 году. Через год у них родилась дочь. Они развелись в 2019 году.

Аршавин выступал за петербургский «Зенит», лондонский «Арсенал», краснодарскую «Кубань» и казахстанский «Кайрат». В составе сине-бело-голубых он стал трехкратным чемпионом России.

1 апреля 2009 года Аршавин забил четыре гола в гостевом матче Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Ливерпуля» и стал первым игроком, которому удалось сделать покер на стадионе «Энфилд Роуд» в рамках чемпионата Англии за последние 63 года.

Ранее Андрей Аршавин рассказал о предрассудках, которые есть у англичан относительно России.