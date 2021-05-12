Боец Корешков поддержал Шлеменко в конфликте с Чимаевым

Боец смешанного стиля Андрей Корешков поддержал Александра Шлеменко в конфликте с Хамзатом Чимаевым.

«Очень неправильно, некрасиво и неуважительно. Интересует ваше мнение, друзья, по этой ситуации. Полностью поддерживаю высказывание Шлеменко», — написал Корешков в Instagram.

Напомним, Шлеменко написал, что он хочет выступать в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), а Чимаев посоветовал ему много не пить.

В профессиональной карьере Шлеменко в средней весовой категории принял участие в 74 поединках, в которых одержал 60 побед и потерпел 13 поражений. Еще один поединок признан несостоявшимся.

Шлеменко выступает на профессиональном уровне начиная с 2004 года, наиболее известен участием в турнирах американской организации Bellator MMA — состоял в ней практически со времен ее становления и, одержав здесь двенадцать побед, является одним из самых успешных ее бойцов.

Дважды выигрывал гран-при Bellator, владел титулом чемпиона Bellator в среднем весе, который сумел защитить трижды.

Ранее сообщалось о том, что Чимаев может провести следующий бой со звездой UFC.