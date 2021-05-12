Футболист «Уфы» лестно высказался о Моргенштерне

Футболист «Уфы» Артем Голубев лестно высказался о рэпере Моргенштерне, передает RT.

«На мой взгляд, Моргенштерн делает хорошую музыку. Не могу сказать о нем ничего плохого. Если кому-то это не по душе — пожалуйста, выбирайте то, что придется по вкусу вам», — сказал Голубев.

Напомним, в марте боец смешанных единоборств (MMA) Александр Шлеменко поддержал призыв бывшего дзюдоиста Дмитрий Носова разобраться с деятельностью музыканта, указывая на то, что его песни содержат непотребные призывы. Впоследствии вместе с Шлеменко против Моргенштерна высказались другие представители российского спорта, включая экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Уфа» занимает 14 место, набрав 22 очка. В заключительном туре клуб из Башкортостана сыграет с тульским «Арсеналом». Встреча состоится 16 марта. Стартовый свисток прозвучит в 14.00 по московскому времени.

Ранее российский боец смешанного стиля, экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко вновь подверг критике рэп-исполнителя Моргенштерна.