Овечкин высказался о своем состоянии после травмы

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о своем состоянии после травмы нижней части тела.

«Я чувствую себя прекрасно. Тренеры и весь персонал отлично поработали. Это была битва, битва против моей травмы. Сейчас я на 100 процентов готов, я не чувствую боль.

Я чувствую себя комфортно, это самое главное. В это время года нужно быть умным и думать о будущем, а не только о регулярном чемпионате», — приводит слова Овечкина официальный сайт лиги.

В завершившемся розыгрыше регулярного чемпионата россиянин принял участие в 45 матчах, в которых забросил 24 шайбы и отдал 18 результативных передач.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Вместе с командой он в 2018 году стал обладателем Кубка Стэнли. Овечкин является восьмикратным обладателем награды «Морис Ришар Трофи», которая вручается лучшему снайперу регулярного чемпионата.

Также он трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата и трижды завоевал приз лучшему игроку сезона по мнению хоккеистов «Тед Линдсей Эворд», один раз — награду лучшему бомбардиру регулярного чемпионата «Арт Росс Трофи».

«Вашингтон», набрав 77 очков, занял второе место в Восточном дивизионе по итогам регулярного чемпионата. В первом раунде плей-офф столичный клуб сыграет с «Бостон Брюинз».

Ранее главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт оценил игру Овечкина в нынешнем сезоне.