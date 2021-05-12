Игрок ЦСКА Влашич приступил к тренировкам на поле

Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич вернулся к тренировкам на поле после травмы, сообщается на официальном сайте армейцев.

Хорватский футболист получил повреждение в матче 28-го тура чемпионата России против «Уфы» (1:1). Также в общей группе без ограничений занимаются защитник Бруно Фукс и нападающий Владислав Яковлев.

В нынешнем розыгрыше чемпионата России Влашич принял участие в 26 матчах, в которых забил 11 мячей и отдал пять результативных передач.

После 29 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА, набравший 50 очков, занимает шестое место в турнирной таблице первенства. В заключительном туре чемпионата страны армейцы на выезде встретятся с московским «Динамо».

Ранее сообщалось, что Влашич может перейти в «Милан». По информации источника, итальянский коллектив рассматривает вариант с подписанием атакующего хавбека в предстоящее летнее трансферное окно. «Россонери» готовы предложить за Влашича порядка €20 млн, в то время как руководство красно-синих намерено выручить за своего футболиста не менее €30 млн.