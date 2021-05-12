Тренер «Вашингтона» оценил игру Овечкина в нынешнем сезоне

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт высказался об игре капитана команды Александра Овечкина в завершившемся розыгрыше регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Ови придумывает что-то в каждой игре. Сделайте паузу и оцените его действия после матча. Кажется, что все как обычно, хотя это не так. … Он занимает пятое место среди снайперов в истории, и это очень серьезно. И мы после матчей мы отдаем ему должное, потому что это выдающиеся результаты. У Ови потрясающие достижения», — приводит слова специалиста русскоязычный сайт лиги.

В завершившемся розыгрыше регулярного чемпионата россиянин принял участие в 45 матчах, в которых забросил 24 шайбы и отдал 18 результативных передач.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Вместе с командой он в 2018 году стал обладателем Кубка Стэнли. Овечкин является восьмикратным обладателем награды «Морис Ришар Трофи», которая вручается лучшему снайперу регулярного чемпионата.

Также он трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата и трижды завоевал приз лучшему игроку сезона по мнению хоккеистов «Тед Линдсей Эворд», один раз — награду лучшему бомбардиру регулярного чемпионата «Арт Росс Трофи».

«Вашингтон», набрав 77 очков, занял второе место в Восточном дивизионе по итогам регулярного чемпионата. В первом раунде плей-офф столичный клуб сыграет с «Бостон Брюинз».

Ранее сообщалось, что Овечкин установил личный антирекорд по количеству голов за сезон.