Назван состав молодежной сборной России на матчи с Болгарией и Сербией

Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов назвал состав команды на товарищеские матчи с Болгарией и Сербией. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Вратари: Максим Бориско («Балтика», Калиниград); Виталий Ботнарь («Торпедо», Москва); Станислав Агкацев («Краснодар»); Иван Будачев («Динамо», Москва).

Защитники: Павел Маслов («Спартак», Москва), Вадим Карпов (ЦСКА, Москва), Данила Хотулев («Зенит-2», Санкт-Петербург), Данила Прохин («Сочи»), Илья Агапов («Нефтехимик», Нижнекамск), Данил Степанов («Ротор», Волгоград), Александр Сильянов («Локомотив», Москва), Кирилл Боженов («Химки»), Даниил Хлусевич («Арсенал», Тула).

Полузащитники: Константин Марадишвили (ЦСКА, Москва), Александр Черников («Краснодар»), Данил Пруцев («Сочи»), Наиль Умяров, Степан Оганесян, Михаил Игнатов, Руслан Литвинов (все — «Спартак», Москва), Никита Кривцов («Томь»), Лечи Садулаев («Ахмат», Грозный), Эдгар Севикян («Леванте», Испания), Владислав Карапузов («Динамо», Москва).

Нападающие: Константин Тюкавин («Динамо», Москва), Кирилл Косарев («Томь»), Кирилл Климов («Тамбов»).

Эти матч будут сыграны в рамках подготовки к новому отборочному циклу чемпионата Европы 2023 года.

«Для молодежной сборной начинается подготовка к новому отборочному циклу чемпионата Европы 2023 года. Перед нами поставлены амбициозные цели и задачи. Кого-то из расширенного списка болельщики хорошо знают, так как большинство из них принимало участие в отборочном цикле чемпионата Европы 2021 года. Работа по формированию новой команды началась сразу после окончания финального турнира предыдущего Евро», — сказал наставник команды Михаил Галактионов.

Отмечается, что работа 36-летнего специалиста на молодежном чемпионате Европы воспринята руководством РФС негативно из-за вылета на групповом этапе, и в организации рассматривали возможную смену тренера в команде. В частности, на его место рассматривались Александр Кержаков и Сергей Игнашевич.

Ранее сообщалось, что Галактионов с большой долей вероятности останется во главе молодежной сборной России.