Определена пятерка лучших сейвов 35-го тура Английской премьер-лиги

Стала известна пятерка лучших сейвов 35-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

В топ-5 вошли спасения голкипера «Лестера» Каспера Шмейхеля в матче с «Ньюкаслом», Иллана Меслье («Лидс Юнайтед») в матче с «Тоттенхэмом», Арона Ремсдейла («Шеффилд») в игре против «Кристал Пэлас», Руя Патрисиу («Вулверхэмптон») в игре против «Брайтона» и Лукаша Фабиански («Вест Хэм») в матче против «Эвертона».

Ранее были определены пять лучших голов 35-го тура АПЛ.

В рейтинг вошли следующие голы: Хаким Зиеш («Челси», гол в ворота «Манчестер Сити»), Тьяго Алькантара («Ливерпуль», гол в ворота «Саутгемптона»), Бертран Траоре («Астон Вилла», гол в ворота «Манчестер Юнайтед»), Николя Пепе («Арсенал», гол в ворота «Вест Бромвич»), Виллиан («Арсенал», гол в ворота «Вест Бромвич»).

После 35 туров чемпионата Англии в турнирной таблице лидирует «Манчестер Сити», набравший 80 очков. Идущий на втором месте «Манчестер Юнайтед» отстает от «горожан» на десять баллов и имеет одну игру в запасе.

Ранее сообщалось, что названы три лучших игрока 35-го тура АПЛ.