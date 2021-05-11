Тарасова отреагировала на трагедию в Казани

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на трагедию, случившуюся 11 мая в одной из школ Казани.

«Какая беда в Казани. В мирное время гибнут люди, дети. Больно, страшно… Мои глубокие соболезнования всем родным!» — написала Тарасова в Instagram.

11 мая, примерно в 09:30, в гимназии №175 в городе Казани вооруженный преступник открыл стрельбу. К настоящему времени подтверждена гибель девяти человек, 21 пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовом убийстве. Глава администрации Казани Ильсур Метшин назвал стрельбу в городской гимназии терактом. 12 мая объявлено в Татарстане днем траура.

Финал школьной волейбольной лиги Республики Татарстан, который должен был состояться в Казани в субботу, 15 мая, будет перенесен на осень из-за трагедии в столице региона.

Ранее сообщалось, что Финал школьной волейбольной лиги в Казани перенесут на осень.