Комментатор Уткин: Смолова в сборной России нет из-за Дзюбы

Известный блогер и комментатор Василий Уткин поделился мыслями о расширенном списке кандидатов в сборную России на Евро-2020, который был опубликован 11 мая.

«В списке Черчесова анализировать просто нечего. В нападении ему нужен столб. Он иначе не думает, думает столбами. Анализировать требуется не качество столба, а эффективность этого построения против Дании. Другого-то не предусмотрено. Бакаева люди Черчесова и продают. Простая игра — человек не в сборной, цена ниже. Агузаров сделку закроет. Смолова в сборной нет из-за Дзюбы. Ревнует. Придзюбливает. Сам об этом неоднократно говорил. Ставка: эта сборная проиграет Дании», — написал Уткин в своем телеграм-канале.

Сегодня был объявлен расширенный состав сборной России на предстоящий чемпионат Европы 2020 года. В нем три форварда — Артём Дзюба, Антон Заболотный и Александр Соболев.

Чемпионат Европы по футболу должен был состояться в 2020 году, однако был перенесен на год из-за пандемии коронавируса. Турнир состоится с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Игры турнира примут Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Рим, Мюнхен и Севилья.

Россия примет шесть встреч на групповом уровне — Бельгия — Россия (12 июня), Финляндия — Россия (16 июня), Финляндия — Бельгия (21 июня), Польша — Словакия (14 июня), Швеция — Словакия (18 июня) и Швеция — Польша (23 июня), а также один из четвертьфиналов.

Ранее сообщалось, что Черчесов объявил расширенный состав сборной России на Евро-2020.