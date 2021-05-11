Масалитин: Черчесов играет в одного нападающего — в Дзюбу

Известный в прошлом футболист, ветеран ЦСКА, а ныне спортивный директор белгородского «Салюта» Валерий Масалитин оценил расширенный состав сборной России на подготовку к матчам чемпионата Европы. В интервью «Газете.Ru» он заметил, что в национальной команде присматриваются к молодым игрокам, а также констатировал, что у тренерского штаба во главе со Станиславом Черчесовым нет большого выбора среди атакующих игроков.

В частности, Масалитин обратил внимание на включение в состав 17-летнего полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна. Специалист подчеркнул, что этот вызов носит, скорее, ознакомительный характер.

«Это расширенный список. Захаряна пригласили познакомиться, дать понять, что за ним следят. Молодежи, естественно, надо понимать, что они должны стараться — как говорится, флаг им в руки. Их игра отмечается тренерским штабом. И если они будут стараться и продолжат хорошо играть, вызов в сборную не заставит себя ждать», — сказал Масалитин.

Говоря о вратарской линии, эксперт прокомментировал включение голкипера «Спартака» Александра Максименко в резервный лист — список игроков, которые могут быть вызваны в сборную при необходимости. Масалитин допустил, что игрока стоило бы активнее привлекать к национальной команде, но при это добавил, что внимание тренерского штаба к Александру закономерно.

«Максименко можно было бы попробовать взять на какие-то игры, чтобы он увереннее себя почувствовал. Познакомиться, посмотреть, как в коллективе приживется. Здесь есть много нюансов. Хорошо, что молодежь, которая у нас есть, недавно играла на чемпионате Европы, проявляет себя, у них есть шанс попасть в основную сборную. Хорошо играешь в клубе, в «молодежке» — естественно, в главной сборной должны давать шанс. Пусть сейчас и резервный список, но это тоже хорошо — значит, его работа отмечается», — считает ветеран.

В резерве оказался и форвард «Локомотива» Федор Смолов, несмотря на результативность в последних матчах. По мнению Валерия Масалитина, Черчесов и его штаб должны обращать больше внимания на разных форвардов.

«Касательно Смолова, игры за клуб и сборную — это разные вещи. У Черчесова своя схема игры и, возможно, Смолов туда не вписывается. Черчесов играет в одного нападающего — в Дзюбу. Но я бы, кстати, вызвал Ивана Сергеева из «Крыльев Советов». Бомбардиры должны себя проявлять, на них нужно смотреть. Ознакомительный сбор — почему нет? Вызвать парня, посмотреть, на что он способен. Нужно следить за всеми нападающими и давать им шанс», — заявил специалист.

Чемпионат Европы по футболу должен был состояться в 2020 году, однако был перенесен на год из-за пандемии коронавируса. Турнир состоится с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Игры турнира примут Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Рим, Мюнхен и Севилья.

Ранее сообщалось, что помимо Смолова и Максименко, еще пять игроков попали в резервный список сборной на Евро-2020..