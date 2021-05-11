«Рубин» выйдет на последний матч сезона с траурными повязками

Казанский «Рубин» выйдет на последний матч сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) против волгоградского «Ротора» с траурными повязками. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе клуба.

«Команда выйдет на ближайшую игру с траурными повязками. О возможном оказании клубом помощи пострадавшим мы не будем давать комментариев – это в любом случае должно быть непублично», — заявили в клубе.



11 мая неизвестный молодой человек пронес оружие в школу №175 в Казани и ранил нескольких учеников. По последним данным, погибли 11 человек, еще несколько были госпитализированы.

По информации регионального минздрава, на вызов была отправлена 21 бригада скорой медицинской помощи. На месте происшествия находится министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков и глава региона Рустам Минниханов.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Леонида Слуцкого занимают четвертую строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 52 очка за тур до финиша чемпионата.

Ранее сообщалось, что СК возбудил дело о массовом убийстве после стрельбы в казанской школе.