Российский футбольный союз (РФС) выразил соболезнования семьям погибших после стрельбы в Казани. Соответствующий пост был опубликован в официальном Telegram-канале организации.

«Выражаем соболезнования семьям погибших во время стрельбы в казанской школе №175. Скорбим вместе со всей страной», — говорится в тексте.

11 мая неизвестный молодой человек пронес оружие в школу №175 в Казани и ранил нескольких учеников. СМИ сообщали об 11 жертвах стрельбы. Кроме того, в ряде Телеграм-каналов распространилась информация о том, что правоохранители задержали 41-летнего пособника устроивших стрельбу в школе. Предполагалось, что всего было два стрелка.

По информации регионального минздрава, на вызов была отправлена 21 бригада скорой медицинской помощи. На месте происшествия находится министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков и глава региона Рустам Минниханов.



Ранее сообщалось, что власти Татарстана объявили 12 мая днем траура после стрельбы в казанской школе.