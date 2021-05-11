«Спартак» проводит свой самый результативный сезон за последние 9 лет

Московский «Спартак» проводит свой самый результативный сезон за последние девять лет. Об этом сообщает Sports.ru.

После победы в заключительном матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), подопечные Доменико Тедеско довели общее число забитых мячей до 54-х в нынешнем сезоне.

Подобная результативность в последний раз была продемонстрирована красно-белыми в переходном сезоне-2011/12, когда команда под руководством Валерия Карпина забила 68 мячей после 44 туров.

В турнирной таблице чемпионата России подопечные Доменико Тедеско занимают второе место, набрав 56 очков. В заключительном туре красно-белые сыграют на выезде с грозненским «Ахматом». Встреча состоится 16 мая. Стартовый свисток прозвучит в 14.00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что московский ЦСКА впервые в эпоху президентства Евгения Гинера три раза подряд не получит медали РПЛ.