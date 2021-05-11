«Спартак» повторил рекорд чемпионата России по числу волевых побед

Московский «Спартак» обыграл «Химки» в последнем матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла в российской столице на стадионе «Открытие банк Арена» и завершилась волевой победой хозяев с минимальным счетом 2:1.

По информации «СЭ», этот результат позволил красно-белым повторить достижение «Локомотива» образца 1999 года, который по ходу того сезона одержал шесть волевых побед.

Предыдущий рекорд «Спартака» — пять волевых побед, он был установлен под руководством Владимира Федотова в 2006 году.

Напомним, что победа над «Химками» позволила подопечным Доменико Тедеско подняться на второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 56 очков.

В заключительном туре красно-белые сыграют на выезде с грозненским «Ахматом». Встреча состоится 16 мая. Стартовый свисток прозвучит в 14.00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что «Спартак» проводит свой самый результативный сезон за последние 9 лет.