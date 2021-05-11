Хавбек «Химок» Глушенков извинился за грубый фол против Айртона
Полузащитник московского «Спартака» Максим Глушенков, выступающий на правах аренды за подмосковные «Химки», извинился за грубый фол против Айртона по ходу первого тайма матча 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Соответствующий пост хавбек опубликовал в своем Instagram.
«Это футбол, это эмоции. Не хотел грубости», — написал футболист.
Напомним, Глушенков был удален на 39-й минуте после того, как влетел бразильскому латералю прямой ногой в область паха.
В турнирной таблице чемпионата России подопечные Доменико Тедеско занимают второе место, набрав 56 очков. В заключительном туре красно-белые сыграют на выезде с грозненским «Ахматом». Встреча состоится 16 мая. Стартовый свисток прозвучит в 14.00 по московскому времени.
Ранее защитник «Химок» Брайан Идову объяснил критику судейства матча 29-го тура чемпионата России против московского «Спартака».