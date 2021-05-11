Ларссон отреагировал на информацию об интересе со стороны «Боруссии»

Нападающий московского «Спартака» Джордан Ларссон прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны дортмундской «Боруссии».

«Никаких контактов не было. Я игрок «Спартака», и до тех пор, пока я здесь, буду выполнять свою работу на 100 процентов», — сказал шведский футболист после матча 29-го тура чемпионата России против «Химок».

Встреча, прошедшая в Москве на «Открытие Банк арене», завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Ларссон стал автором победного гола. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Футболист перешел в «Спартак» из шведского «Норрчёпинга» в августе 2019 года за €4 млн. В нынешнем сезоне чемпионата России он принял участие в 28 матчах, в которых забил 15 мячей и отдал пять результативных передач. Его контракт с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в €11 млн.

После 29 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак», набравший 56 очков, занимает второе место в турнирной таблице первенства. В заключительной игре сезоне красно-белые на выезде встретятся с грозненским «Ахматом».

Ранее Ларссон назвал главную задачу столичного клуба на конец сезона.