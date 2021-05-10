По факту нападения на директора по связям с общественностью «Спартака» возбуждено уголовное дело

По факту нападению на директора департамента по связям с общественностью московского «Спартака» Антона Фетисова возбуждено уголовное дело, передает Sport24.

«Вчера вечером на Антона Фетисова было совершено нападение. Сейчас открыто уголовное дело. Связано это с профессиональной деятельностью или нет — пока не можем сказать», — сказал пресс-атташе клуба Ярослав Кулемин.

Также он отметил, что Фетисов чувствует себя стабильно, а клуб с ним на связи, но ему нельзя много разговаривать.

«Надеемся, что его жизни ничего не угрожает», — добавил Кулемин.

Напомним, 10 мая «Спартак» обыграл на своем поле подмосковные «Химки». Встреча завершилась со счетом 2:1.

Ранее владелец московского «Спартака» Леонид Федун подвел итоги работы тренера Доменико Тедеско в клубе.