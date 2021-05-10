Уткин высказался об избиении Антона Фетисова

Журналист Василий Уткин высказался об избиении директора департамента по связям с общественностью московского «Спартака» Антона Фетисова.

«Это возмутительная история. Я отзывался о работе Антона критически. Не отказываюсь от сказанного, но это просто скотство. Сил ему и его родным. Судя по всему, где-то в «випах» произошло», — написал Уткин в Telegram.

Напомним, 10 мая «Спартак» обыграл «Химки». Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Спартака»

В составе химчан счет на 27 минуте забил Максим Глушенков. За «Спартак» отличился Александр Соболев. Он реализовал пенальти через восемь минут после перерыва. А за минуту до конца основного времени Джордан Ларссон принес красно-белым победу.

На 37-й минуте Глушенков был удален с поля, получив красную карточку.

В турнирной таблице чемпионата России подопечные Доменико Тедеско занимают второе место, набрав 56 очков. В заключительном туре красно-белые сыграют на выезде с грозненским «Ахматом». Встреча состоится 16 мая. Стартовый свисток прозвучит в 14.00 по московскому времени.

«Химки» занимают восьмое место, имея в активе 45 очков. В последнем матче химчане сыграют с «Сочи». Встреча состоится 16 мая. Стартовый свисток прозвучит в 14.00 по московскому времени.

Ранее директор департамента по связям с общественностью московского футбольного клуба «Спартак» Антон Фетисов попал в реанимацию после избиения.