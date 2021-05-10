Роналду не смог нанести ни одного удара в створ ворот «Милана»
Вадим Балканов
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В центральном матче 35-го тура чемпионата Италии по футболу «Милан» разгромил «Ювентус».
Встреча прошла в Турине на стадионе «Альянс Стэдиум» при пустых трибунах и завершилась крупной победой гостей со счетом 3:0.
В составе победителей забитыми мячами отметились Брахим Диас, Анте Ребич и Фикайо Томори.
По данным портала WhoScored, нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду не смог нанести ни одного удара в створ ворот соперника по ходу матча.
Также на его счету 25% успешных обводом (одна попытка из четырех) и 26 точных передач из 34 (76,5% точности).
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.
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