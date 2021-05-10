«Авангард» расторг контракт с вратарем Бобковым

Омский «Авангард» расторг контракт с вратарем Игорем Бобковым. Об этом сообщает на своем официальном сайте пресс-служба «ястребов».

Трудовое соглашение с 30-летним хоккеистом было расторгнуто по взаимному согласию сторон.

Бобков защищал цвета омичей с 2018 года.

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) голкипер провел 30 матчей, в которых пропустил в среднем 2,01 шайбы за матч и отразил 92,8% бросков.

Напомним, что в финальной серии плей-офф Кубка Гагарина 2021 года «Авангард» в шести матчах обыграл ЦСКА и впервые в своей истории стал обладателем этого трофея.

В 2004 году «Авангард» завоевал золотые медали чемпионата России.

Ранее сообщалось, что нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал инвестором женского футбольного клуба «Вашингтон Спирит».