«Милан» одержал первую за 10 лет гостевую победу над «Ювентусом»

В центральном матче 35-го тура чемпионата Италии по футболу «Милан» разгромил «Ювентус».

Встреча прошла в Турине на стадионе «Альянс Стэдиум» при пустых трибунах и завершилась крупной победой гостей со счетом 3:0.

В составе победителей забитыми мячами отметились Брахим Диас, Анте Ребич и Фикайо Томори.

По данным Opta, этот успех стал для «россонери» первым гостевым за последние 10 лет. До этого миланская команда одерживала победу над «Ювентусом» в Турине в марте 2011 года. Тогда подопечные Массимилиано Аллегри сломили сопротивление своих оппонентов с минимальным счетом 1:0.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

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