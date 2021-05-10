Серебро женской сборной России по керлингу на ЧМ назвали грандиозным

Президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев прокомментировал серебряные медали женской сборной России по керлингу на чемпионате мира, передает ТАСС.

В финальном поединке российские керлингистки проиграли уступили национальной сборной Швейцарии со счетом 2:4. В составе сборной России выступают скип Алена Ковалева, вице-скип Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова.

«Сенсации не состоялось, к сожалению, но считаю, что все равно это грандиозный результат в сегодняшней ситуации. Была феноменальная игра в группе, и это лучший результат за всю историю российского керлинга. Но одновременно мы ждали после такой игры золота», — заявил Свищев.

Стоит отметить, что чемпионат мира является квалификационным турниром на Олимпийские игры в Пекине. Для того, чтобы завоевать путевку на Олимпиаду, которая состоится в 2022 году, необходимо завершить мировое первенство в шестерке лучших команд. Россия завоевала лицензию и выступит на Играх.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает на турнире под названием Федерации керлинга России (Russian Curling Federation, RCF).

Ранее сообщалось, что женская сборная России по керлингу выиграла серебряные медали чемпионата мира — 2021.