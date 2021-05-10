Названо время следующего боя Александра Шлеменко

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко в следующий раз проведет поединок в июле 2021 года, сообщает ТАСС.

Спортсмен выступит на турнире организации RCC в июле, об этом проинформировал менеджер спортсмена Алексей Жернаков.

«Бой планируется в июле в организации RCC. Карвальо — один из вариантов соперника», — заявил он.

7 мая Шлеменко одолел бразильца Марсио Сантоса.

В профессиональной карьере Шлеменко в средней весовой категории принял участие в 74 поединках, в которых одержал 60 побед и потерпел 13 поражений. Еще один поединок признан несостоявшимся.

Шлеменко выступает на профессиональном уровне начиная с 2004 года, наиболее известен участием в турнирах американской организации Bellator MMA — состоял в ней практически со времен ее становления и, одержав здесь двенадцать побед, является одним из самых успешных ее бойцов.

Дважды выигрывал гран-при Bellator, владел титулом чемпиона Bellator в среднем весе, который сумел защитить трижды.

Ранее сообщалось, что Шлеменко объяснил свою критику в адрес рэпера Моргенштерна.