Головин рассказал о самочувствии после COVID-19

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал о своем самочувствии после перенесенной коронавирусной инфекции, передает Sport24.

О том, что тест Головина на COVID-19 дал положительный результат, стало известно 27 апреля. Болезнь протекала без симптомов, игрок был изолирован от команды. 4 мая стало известно, что футболист восстановился и сможет сыграть с «Реймсом».

«Самочувствие после болезни? Все отлично, нет никаких проблем. Переболел бессимптомно, последние тесты дали отрицательный результат. Буду тренироваться в общей группе и готовится к следующей игре», — заявил хавбек.

Головин появился на поле в матче 36-го тура чемпионата Франции против «Реймса» на 80-й минуте игры и за отведенное время не сумел отметиться результативными действиями.

После этой победы подопечные Нико Ковача набрали 74 очка и поднялись на третью строчку в турнирной таблице чемпионата Франции. «Реймс» с 42 очками остался на 13-й позиции.

Ранее сообщалось, что в очередном матче 36-го тура чемпионата Франции «Монако» обыграл «Реймс». Встреча прошла в Реймсе на стадионе «Огюст Делон» при пустых трибунах и завершилась победой гостей с минимальным счетом 1:0.