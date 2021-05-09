Экс-глава «Локомотива» выразил опасения по поводу карьеры Кокорина

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением относительно карьеры нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его мнению, череда травм может серьезно нарушить планы форварда по повод ближайшего будущего.

«Думаю, что Кокорину очень тяжело из-за насмешек в его адрес. Я надеялся, что у него будет хороший шанс проявить себя, но неважное начало и поселяющая травма нарушили висе планы. Он-то футболист неплохой, но положений в данный момент тревожное.

Он так и карьеру может завершить», — сказал Наумов.

Ранее сообщалось, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может провести финал Лиги чемпионов в Стамбуле в 2023 году.