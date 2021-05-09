Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий назвал День Победы самым большим праздником в жизни. Его слова передает телеканал «Матч ТВ».

«Для меня это самый большой праздник, который может существовать. Потому что я сам из Волгограда, и мы воспитаны в очень патриотических традициях.

У меня оба дедушки были на войне. Это чувство невероятной гордости, благодарности тем людям, которые подарили нам жизнь», — сказал Слуцкий.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) «Рубин» занимает четвертую строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 52 очка за тур до финиша чемпионата.

Ранее сообщалось, что к полузащитнику московского «Спартака» Александру Ташаеву проявляют интерес сразу несколько российских клубов.