Червиченко не исключил финансовой стимуляции «Химок» в матче со «Спартаком»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко рассказал о своих ожиданиях от матча 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичным клубом и подмосковными «Химками», передает «Спорт-Экспресс».

Встреча состоится 10 мая в Москве, на стадионе «Открытие Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени. Говоря о мотивации команд, Червиченко не исключил возможности того, что игроки «Химок» получат финансовое вознаграждение за этот поединок.

«Вполне возможно, что будет стимуляция от ближайших преследователей «Спартака». Там три команды, которые могут пообещать «Химкам» особые премиальные. Сам по себе «Спартак» сильнее «Химок», но легкой прогулки точно не будет», — заявил Червиченко.

«Спартак» идет на третьем месте турнирной таблицы, имея в активе 53 очка. Столько же у идущего вторым «Локомотива», при этом у красно-белых еще есть матч в запасе. «Химки» расположились на восьмой строчке, набрав 44 балла.

Ранее сообщалось, что Червиченко поделился мнением об отстранении арбитра Станислава Васильева после допущенной грубой ошибки на матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ротор» — «Ахмат».