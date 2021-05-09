Рондон обратился к фанатам ЦСКА после победы над «Краснодаром»

Венесуэльский нападающий московского ЦСКА Саломон Рондон обратился к болельщикам после победы над «Краснодаром» в рамках 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась в Москве на «ВЭБ Арене», завершилась победой ЦСКА со счетом 3:1. Рондон принял участие во втором голе команды, отдав результативную передачу на нападающего Федора Чалова, который сделал счет 2:1 в пользу армейцев.

«Ассист и победа! Спасибо за все, «ВЭБ Арена», — написал венесуэлец в Instagram.

Стоит отметить, что ЦСКА пропустил первым, однако в скором времени сравнял и смог забить еще два мяча. «Краснодар» возглавляет бывший главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко, который покинул команду в середине марта.

Для ЦСКА этот матч стал последним домашним в нынешнем сезоне. Последний матч армейцы сыграют против «Динамо» 16 мая.

Ранее сообщалось, что бывший футболист футболист московского ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал гол нападающего армейского клуба Федора Чалова в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара».