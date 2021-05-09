Малкин избежал серьезной травмы в матче с «Баффало»

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин не смог доиграть матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Баффало Сэйрбз», сообщает официальный сайт турнира.

Однако российский форвард смог избежать серьезного повреждения. Об этом проинформировал главный тренер команды Майк Салливан. Хоккеист был снят с игры в середине третьего периода, однако специалист заявил, что это была лишь мера предосторожности.

«Джино почувствовал, что в столкновении что-то повредил в колене. Но потом его проверили, и все было в порядке. Мы не ожидаем никаких проблем в дальнейшем», — заявил Салливан.

Стоит отметить, что по ходу регулярного чемпионата Малкин пропустил около 1,5 месяцев из-за травмы нижней части тела.

Ранее сообщалось, что российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пропустил матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Филадельфии Флайерз» из-за повреждения.

Прошедшая встреча, завершившая победой «Кэпиталз» со счетом 2:1 в овертайме, стала 11-й пропущенной для Овечкина в течение нынешнего сезона.