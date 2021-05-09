Хачатурянц критично высказался об отстранении судьи Васильева после грубой ошибки
Председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц критично высказался об отстранении арбитра Станислава Васильева после допущенной грубой ошибки на матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ротор» — «Ахмат», передает «РБ-Спорт».
Васильев, который был главным арбитром поединка, ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота «Ротора» на 85-й минуте. После матча была начата служебная проверка, до ее окончания судья отстранен от работы на матчах чемпионата России.
«При рассмотрении этого эпизода на ЭСК голосование было 8:0 в пользу того, что ошибся именно он. Как сказали члены комиссии, это был черно-белый эпизод, настолько он простой в толковании. И Васильев видел его на сто процентов, так что объяснить его решение очень тяжело», — заявил Хачатурянц.
Встреча «Ротора» и «Ахмата» завершилась победой волгоградской команды со счетом 1:0.
Ранее сообщалось, что руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев раскритиковал работу главного арбитра Кирилла Левникова в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином». Тульский клуб большую часть второго тайма игравший в меньшинстве, уступил казанскому «Рубину» со счетом 2:4.