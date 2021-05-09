Женская сборная по керлингу вышла в финал чемпионата мира

Женская сборная России по керлингу вышла в финал чемпионата мира — 2021.

В полуфинальном поединке российские спортсменки одолели национальную команду Швеции со счетом 8:7. В составе России выступают скип Алена Ковалева, вице-скип Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова.

В финале турнира сборная России сыграет со Швейцарией, которая ранее переиграла команду США — 7:3. Поединок состоится 9 мая в 22.00 по московскому времени.

Стоит отметить, что чемпионат мира является квалификационным турниром на Олимпийские игры в Пекине. Для того, чтобы завоевать путевку на Олимпиаду, которая состоится в 2022 году, необходимо завершить мировое первенство в шестерке лучших команд.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает на турнире под названием Федерации керлинга России (Russian Curling Federation, RCF).

Ранее сообщалось, что женская сборная России одержала четвертую подряд победу подряд на чемпионате мира — 2021 по керлингу. Российские спортсменки со счетом 8:7 одолели представительниц Канады.