Спортивный директор «Крыльев Советов» рассказал о голе в прощальном матче

Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Корниленко рассказал о своем прощальном матче, который он провел 8 мая. Форвард вышел на поле в игре ФНЛ на встрече против «Краснодара-2» на 82-й минуте при счете 5:0 в пользу своей команды и забил гол.

«Сначала мой сын сделал первый удар по мячу, о чем я долго мечтал, а моя супруга наблюдала за этим, и я видел слезы счастья на ее глазах. Дальше все было как в сказке: команда показала прекрасный футбол и выиграла, а перед выходом на замену увидел баннер болельщиков, такого еще не видел никогда: им большое спасибо, они реально крутые. В конце забил гол — это было уже за гранью, таких сценариев не пишут! Поэтому мы домой — отмечать!» — сказал Корниленко «Чемпионату».

«Крылья Советов» набрали 98 очков в нынешнем чемпионате ФНЛ, обеспечив себе выход в РПЛ на следующий сезон.

Ради прощального матча, Корниленко специально дозаявили на турнир ФНЛ. Форвард не играл два года, он завершил карьеру и сейчас работает спортивным директором «Крыльев Советов».

На данный момент самарский клуб не получил лицензию, которая позволит клубу играть в РПЛ.

Ранее сообщалось, что «Крылья Советов», «Оренбург», «Торпедо» и «Алания» не получили лицензию на участие в РПЛ.