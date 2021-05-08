«Тоттенхэм» проиграл «Лидсу» и осложнил ситуацию в борьбе за Лигу чемпионов

В матче 35-го тура Английской премьер-лиги «Лидс Юнайтед» на стадионе принимал «Тоттенхэм Хотспур». Хозяева одержали победу со счетом 3:1.

На 13-й минуте «Лидс» открыл счет в матче, отличился Стюарт Даллас. Гости отыгрались на 25-й минуте, гол на счету Сон Хын Мина. На 42-й минуте Патрик Бэмфорд и на 84-й Родриго Морено установили окончательный счет в матче.

«Лидс Юнайтед» в 35 матчах набрал 50 очков и занимает девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021.

У «Тоттенхэма» осталось 56 очков, команда занимает шестое место и существенно осложнилась ситуация с борьбу за Лигу чемпионов. Сейчас «шпоры» проигрывают «Челси» пять очков, но у команды Тухеля игра в запасе.

АПЛ. 35-й тур.

«Лидс Юнайтед» — «Тоттенхэм Хотспур» — 3:1 (1:1)

Голы: 1:0 — Даллас – 13, 1:1 — Мин – 25, 2:1 — Бэмфорд – 42, 3:1 — Родриго – 84.

Ранее сообщалось, что экс-арбитр ФИФА заявил, что в эпизоде с Ахметовым хватило бы желтой карточки.