Клопп высказался о возможном непопадании «Ливерпуля» в ЛЧ

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мыслями о возможном непопадании команды в Лигу чемпионов по итогам сезона в Английской премьер-лиге (АПЛ), передает Sky Sports.

В турнирной таблице национального первенства подопечные Клоппа идут на седьмой строчке, имея в активе 54 очка. Команда отстает от четвертой позиции, которая дает право на выход в Лигу чемпионов, на семь баллов, а до конца чемпионата «Ливерпулю» осталось провести пять встреч.

«Мы не дети, которым не покупают конфеты в магазине сладостей. Мы несем ответственность за ситуацию, в которой оказались. Никто не будет смотреть матчи Лиги чемпионов в следующем сезоне и плакать, лежа перед телевизором, если мы не попадем в этот турнир», — заявил специалист.

В рамках 35-го тура чемпионата Англии 8 мая «Ливерпуль» сыграет с «Саутгемптоном». Матч начнется в 22.15 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что экс-игрок английского «Ливерпуля» Джейми Каррагер заявил, что испанцы хотят создать Суперлигу из-за того, что они не могут конкурировать на футбольном поле с английскими командами.